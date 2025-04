Családi droghálózatot számoltak fel Veszprém vármegyében – a fiú is terítette a szert

Sokkoló részletek derültek ki egy Veszprém vármegyei drogkereskedői hálózat felszámolása során. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság nyomozóinak egy balatonfüredi lakásból indult a felderítés szála, ahol három fiatalkorút értek tetten marihuánás cigarettával. Hamar kiderült: egyikük apja szolgálta ki őket – nem is akárhogyan.

Drogkereskedőket fogtak Veszprém vármegyében

Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

A 40 éves balatonkenesei férfi a bűnügyi felügyeletét megszegve, 2025 januárjától kezdve heti rendszerességgel szerzett be új pszichoaktív anyagot az ország keleti feléből. A drogot saját otthonában porciózta, majd terjesztette – nem egyedül. Volt egy segítője, aki szállított, pénzt szedett, és a drogbeszerzésekre is ő fuvarozta.

A drogkereskedő fiát is felhasználta

A legsúlyosabb azonban, hogy a férfi a saját 16 éves fiát is bevonta az üzletbe. A fiú nemcsak fogyasztotta a bódító szereket, de több alkalommal ő szállította ki a vevőknek is, sőt, saját korosztályából is kialakított egy vásárlói kört.

A hatóságok szerint a férfi január óta közel 700 gramm új pszichoaktív anyagot hozott forgalomba Veszprém vármegyében.

A Delta program részeként 2025. április 5-én, hazafelé tartva Pest vármegyében, egy benzinkút parkolójában érték tetten a férfit, fiát, valamint a 48 éves sofőrjüket. A gépkocsiban kábítószergyanús anyagokat találtak, a társaságot azonnal előállították. Őrizetbe vételük mellett új pszichoaktív anyaggal visszaélés és kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsították meg őket. A letartóztatásukat a bíróság el is rendelte.

A nyomozás során a rendőrök a felsőbb beszállítói láncot is feltérképezték. Április 16-án hajnalban több helyszínen, összehangolt akcióban fogtak el három további terjesztőt Heves és Hajdú-Bihar vármegyében.

A rendőrség figyelmeztet: az új pszichoaktív anyagok súlyos testi és lelki tüneteket, akár maradandó károsodást is okozhatnak. Aki bármilyen információval rendelkezik a droghálózatokról, hívja a 06-80-555-111-es Telefontanút vagy a 112-es segélyhívót!

További részletek a police.hu oldalán.