Sokkoló körözést adtak ki, 4 éves kislányt keresnek

A police.hu körözési adatbázisában kutakodva bukkantunk egy sokkoló körözésre. Egy 4 éves eltűnt kislányt keresnek nagy erőkkel az egyenruhások. Most az angyalarcú tünemény fotóját is megmutatjuk. A rendőrség a ti segítségeteket is kéri a kislány megtalálásában.

Az eltűnt kislányt az egész ország keresi

Forrás: police.hu

Eltűnt kislányért aggódik az ország

Ahogy az a körözési leírásban is szerepel, Kutka Szófia március 6-án tűnt el. Már több mint 1 hónapja nincs róla hír, nem ad életjelet, tartózkodási helyéről sincs információ. A körözési eljárást lefolytató balassagyarmati rendőrök kérik azok segítségét, akik információval tudnak szolgálni a kislány hollétével kapcsolatban. Bejelentést lehet tenni személyesen a Balassagyarmati Rendőrkapitányságon vagy telefonon, a 36(35)300-344-es telefonszámon.