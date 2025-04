Ezúttal a rendőrök állították meg a gőzöst

A szekszárdi nyomozók információt szereztek arról, hogy egy 34 éves tolnai nő és egy 37 éves tolnai férfi külön-külön is, de együtt is bizniszelnek új pszichoaktív anyagokkal – írja a police.hu.

Az adatok szerint 2024 nyarán kezdett árulni a páros. Egy vidéki városból és Budapestről szerezték be az árut, majd ki-ki a saját és a másik kuncsaftjait is kiszolgálta, akik között volt fiatalkorú is. Főként helyi és néhány környező településen élő fogyasztót láttak el rendszeresen. Ez év elején a nőt a bíróság letartóztatta, mert a kristállyal kereskedésen túl más bűncselekmények miatt is nyomoznak ellene. Amikor elfogták, éppen bűnügyi felügyelet alatt terítette a „gőzös” kristályt.

A szekszárdi nyomozók tovább göngyölítették a szálakat, és eljutottak a nő felső vonalához, egy 32 éves bogyiszlói dílerhez. A férfi, miután társait elfogták, újabb értékesítőt talált egy 39 éves tolnai lakos személyében, aki ezután – egy csalás elkövetése miatti letartóztatásáig – a nő helyébe lépett. A 32 éves férfi társaival számos fogyasztónak árusította a „gőzös” kristályt bűnszövetségben. Egy adagot 5000 forintért adtak el vevőiknek, melyből számos adagot terítettek a hónapok folyamán, ezzel több millió forint illegális bevételhez jutottak. A napokban nála is kopogtattak a nyomozók. Őrizetbe vették, és bűnszövetségben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel gyanúsították meg, azonban nem volt bőbeszédű. Kezdeményezték letartóztatását is, melyet a bíróság elrendelt. Tettéért hosszú évekre börtönbe kerülhet.

Az új pszichoaktív anyagokkal kereskedés fokozottan veszélyes bűncselekmény, ugyanis ezek a kábító hatású szerek rendszerint ellenőrizetlen forrásból származnak, és súlyos hatásaik lehetnek a fogyasztók szellemi, idegrendszeri és testi állapotára is.

A leggyakrabban megfigyelhető központi idegrendszeri tünetek a kristály használói körében:

· hiperérzékenység;

· nagyfokú nyugtalanság;

· álmatlanság;

· fogcsikorgatás;

· folyamatos, gyors beszéd;