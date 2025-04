Gyermekpornográfia – újabb zaklatót fogtak a rendőrök!

Gyermek pornográfia miatt tartoztattak le egy férfit. A Budaörsi Rendőrkapitányságra április 24-én érkezett bejelentés, ami alapján nyomozás indult S. Balázs ellen. A rendőrök még aznap kimentek a férfi budakeszi otthonába, ahol számítástechnikai eszközökön kívül kábítószergyanús anyagot is találtak.

Forrás: Police.hu

Gyermekpornográfiát találtak

A videók elemzése során kiderült, hogy a férfi több mint három éve folyamatosan töltött le olyan pornográf tartalmú felvételeket, amelyeken gyermekek voltak, köztük több olyan akadt, aki még a 12. életévét sem töltötte be. A 39 éves férfit a nyomozók elfogták, majd őrizetbe vétele mellett hallgatták ki gyanúsítottként. S. Balázs a bűncselekmények elkövetését elismerte. Vallomásában úgy nyilatkozott, hogy tisztában volt azzal, hogy 18 év alattiak láthatóak az általa leöltött videókon, azonban azzal nem, hogy 12 év alattiak is szerepelnek rajta. Annak is tudatában volt, hogy bűncselekményt követ el a felvételek letöltésével. Elmondta, hogy rendszeresen kábítószerezik, illetve a kutatás során megtalált anyag marihuána, amiből előző nap fogyasztott utoljára.

Az azóta letartóztatásban lévő gyanúsított ellen a Budaörsi Rendőrkapitányság gyermekpornográfia bűntette és kábítószer birtoklás vétsége miatt folytatja az eljárást – közölte a Police.hu