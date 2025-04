Több mint duplájával lépte túl a megengedett sebességet

A járművezető a lakott területen belüli, 50 km/h-s sebességhatárt jelentősen túllépve, 101 km/h-val haladt végig a településen. A sofőrrel szemben a hatóság pénzbírságot szabott ki.

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség

A rendőrség továbbra is folyamatosan hangsúlyozza: a gyorshajtás nemcsak szabálysértés, hanem súlyos baleseti kockázatot is jelent. Már a megengedett sebesség enyhe túllépése is visszafordíthatatlan következményekkel járhat.