Nekik nemcsak a 12 emeletes Hotel Europa tetejéig kellett felfutniuk, hanem közben különféle, a szakmájukhoz kapcsolódó feladatokat is meg kellett oldaniuk. Ezek között szerepelt például ajtónyitás, sugárszerelés, illetve egy 80 kilós bábu elhúzása is – csak azok a tűzoltók fejezhették be a versenyt, akik mindezt teljesítették.

Száznegyven tűzoltó futott fel a balatoni szálloda tetejére

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Ők voltak a legyorsabb tűzoltók

A leggyorsabb versenyző Furdan Balázs volt, a kecskeméti Mercedes gyár létesítményi tűzoltója, aki az egész pályát 2 perc 16 másodperc alatt teljesítette – mindössze egy másodperccel előzte meg a tavalyi győztest, Nagy Kornélt. A női mezőnyben Tallós Viktória, a Barracuda Rescue csapat tagja diadalmaskodott 3 perc 28 másodperces idővel.