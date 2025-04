Babakocsis anyára támadt a parkolóban

„Az ember nem mozdult mellőlem, és féltem, hogy fizikálisan is bántani fog” – írta le megrázó élményeit a Pápán hallottam Facebook csoportban az az édesanya, aki reggeli bevásárlás közben támadtak meg, miközben egyéves gyermekével volt. A nő szerint csak a szerencsén múlt, hogy a zaklató elől el tudtak menekülni.

Zaklató fenyegette a vásárlókat Pápán

A zaklató másokba is belekötött

A nő kiszállt az autóból a gyermekével Pápán, és épp a babakocsit akarta kivenni, amikor egy gátlástalan, vélhetően drogos férfi megjelent, és agresszíven viselkedett. A férfi nem távozott, sőt, egyre fenyegetőbb lett, miközben a nő egy kisgyereket tartott a kezében, és védtelennek érezte magát. Segítséget kellett kérnie kiabálással, szerencsére egy férfi odament, és megvédte. A zaklató később másokkal is agresszíven viselkedett.

Elkergették a zaklatót, aki másokba is belekötött

- Fenyegetőzött, majd beviharzott az épületbe, ahol kamikaze módjára mindenkibe belekötött – osztotta meg történetét a megtámadott nő. - Vásárlásom végén újra szembe kellett néznem vele, itt is nagy szerencsém volt, mert elindult felém, de egy urat megkértem, hogy jöjjön velem míg kikerülöm. Még ekkor is próbálkozott. Kérdem én, meddig kell ezeket eltűrni? Kis gyerekkel voltam. Mi lett volna ha történik valami? Csak a szerencsén múlt, hogy ép bőrrel megúsztuk. Félelmetes, hogy a mai világban rettegve kell elindulni bárhova is – sajnálkozott az édesanya.

A közösségi médiában sokan megosztották és reagáltak az esetre, a többség szerint rendőrt kellett volna hívni, mások szerint a biztonsági őrnek kellett volna szólni, néhányan városrendészet felállítását sürgetik és voltak olyanok is, akik hasonló esetben nem riadtak volna vissza az önbíráskodástól.