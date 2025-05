Élő közvetítés: Perceken belül – akár Magyarországon is – becsapódhatnak a Cosmos 482 darabjai!

Live 47 perce

Magyarországon is földet érhet a szovjet űrszonda, amely 53 éve kering a világűrben. Féltonnás Cosmos 482 űrszonda darabjai becsapódhatnak a Földre, akár lakott területre is. És igen, Magyarország is szóba jöhet.

Élő közvetítés: perceken belül (akár Magyarországon) is becsapódhat a Cosmos 482 darabjai!

Az egész világ lélegzet-visszafojtva figyeli, mi történik az elöregedett, szovjet eredetű Cosmos 482 űrszondával, amely 1972 óta kering a Föld körül. A legfrissebb számítások szerint a darabjai 2025. május 10-én, azaz ma belépnek a Föld légkörébe. Már csak órák vannak hátra a becsapódásig. Élő közvetítés: perceken belül (akár Magyarországon is) becsapódhat a Cosmos 482 darabjai!

Forrás: Northfoto Eredetileg a Vénuszra készült Cosmos 482 űrszonda, most a Földre zuhan Az űrszondát annak idején azért bocsátották fel, hogy leszállóegységet juttasson el a Vénusz felszínére – ám a terv csúfos kudarcba fulladt. Egy hajtóműhiba miatt a szonda sosem hagyta el a Föld körüli pályát, darabokra szakadt, és azóta „űrszemétként” sodródik a fejünk felett – írja az EarthSky. A gond csak az, hogy ezek a darabok most visszatérnek, méghozzá nem is akármilyen sebességgel. Nem ég el a légkörben, és ez a baj A legnagyobb veszélyt a leszállóegység jelenti: egy 1 méter átmérőjű, közel 500 kilós fémszörnyeteg, amit annak idején úgy terveztek, hogy átvészelje a Vénusz brutális légkörét. Magyarán: a Föld légkörén is áthatol, és szinte biztosan becsapódik.

A szakértők szerint akár több mint 240 km/órás sebességgel érheti el a felszínt. Lakott terület? Nem kizárt A becsapódási helyet továbbra is lehetetlen pontosan megjósolni, de a legvalószínűbb zónák között van Európa, Észak- és Dél-Amerika, Afrika és Ázsia egyaránt – vagyis szinte bárhol történhet baj. És igen, Magyarország sem kizárt. Bár a statisztikai esély arra, hogy emberre zuhanjon, elenyésző – 0,004%, azaz 0,4 az esély 10 ezerhez –, azért valljuk be: ettől még egy fémgolyó zuhan le az égből. Nem lenne példátlan, ha kárt okozna épületben, vagy ijedelmet a lakosság körében. Nézd élőben, mikor jön el a becsapódás pillanata:

