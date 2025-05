Nevelt lányát zaklatta, az anya tétlenül nézte

Szexuális erőszak, kiskorú veszélyeztetése és kapcsolati erőszak bűntette miatt emelt vádat a Veszprém Vármegyei Főügyészség azzal a 60 éves férfival szemben, aki tiltott módon közeledett élettársának gyermeke felé, a minderről tudomással bíró anyának pedig kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie.

Szexuális erőszak: évekig bántalmazta élettársa lányát

Illusztráció: Pexels

Szexuális erőszak áldozata lett

A vádirat szerint az elkövető a 2010-es évek elejétől élt együtt a nővel és az annak akkor ötéves kislányával. Konfliktusokkal teli kapcsolatuk során az asszony a gyermekkel együtt többször az édesanyjához költözött, és előfordult, hogy a kislány hosszabb időre a vér szerinti édesapjánál, illetve egy nevelőjénél nyert elhelyezést. Az élettársak ugyanakkor a kapcsolatukat mindannyiszor helyreállították és a lányról közösen gondoskodtak. A vádlott elfogadta nevelt lánya jelenlétét, azonban soha nem kedvelte, és személye rendszeres konfliktusforrást jelentett.

A nevelőapa a lány tizedik életéve felé közeledve aztán már gyakorta becsmérelte a gyermeket, és szexuálisan is közeledni kezdett felé. Volt, hogy ráncigálta, lökdöste a lányt, haját húzta, fejbe verte, arcon ütötte, anélkül, hogy testi sérüléseket okozott volna. A konfliktushelyzetekben a sértett maga is ingerülten viselkedett a vádlottal, és volt, hogy fenyegetőleg lépett fel vele szemben. Az életkorának előrehaladtával pedig kezdte felismerni a férfi közeledésének helytelen és bántalmazó jellegét, mely ellen a képességeihez mérten tiltakozott, s amely a férfi ittassága esetén eredménnyel is járt.

Utóbb az anya tudomást szerzett a szexuális bántalmazásokról, azonban csak annyit tett, hogy másnap a gyermekével együtt átmenetileg az édesanyjához költözött. Egy 2020-ban bekövetkezett anyagi krízist követően a férfi italozása még inkább elhatalmasodott és viselkedése is ingerültebbé vált, a nemi vágyát kielégítő, súlyosan szeméremsértő cselekményeinek végrehajtása érdekében pedig már az erőszaktól sem riadt vissza. A lány ilyenkor védekezett, melynek volt, hogy látható nyoma maradt az ittas vádlotton. Az anya tudta, hogy az élettársa bántalmazza a lányát, azonban hatékony segítséget nem nyújtott, reakciója csak az ígérgetésekig terjedt, hogy szakít a férfival és nem hagyja őket kettesben, illetve néhányszor a sértettel az édesanyjához költözött. Középiskolás korba érve a lány kollégiumi elhelyezést nyert, így csak a hétvégente és az iskolai szünetekben tartózkodott otthon, valamint egészségének megromlása és időközbeni leszázalékolása folytán édesanyja sem volt már annyiszor távol, mint amikor több műszakos munkarendben dolgozott. Ez pedig oda vezetett, hogy a férfi közeledései megritkultak, bár ezzel együtt 2023 nyarán is elfordult, hogy szexuális indíttatásból fogdosta, megérintette a lányt.