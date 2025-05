Földrengés a magyar határ közelében

A rengés 2025. május 2-án, 1 óra 47 perckor történt, és a felszín alatt mintegy 7 kilométerrel pattant ki. Bár az esemény rövid ideig tartott, az elszigeteltebb területeken egyértelműen érzékelni lehetett a földmozgást. A GeoSphere Austria mérései szerint a földrengés a 12 fokozatú makroszeizmikus skálán elérte a 3,2-es magnitúdót, amely az osztrák értékelési rendszer alapján már „erős földrengésnek” minősül, hiszen az ilyen események már érezhetők, különösen az éjszakai, csendes órákban.

A földrengés magnitúdója a tizenkét fokú skálán 3,2 volt.

Forrás: vaol.hu/illusztráció

Nem ez az első földrengés a térségben

Scheibbs nem ismeretlen a szeizmológusok számára: 2023 novembere óta a városháza egy szeizmológiai mérőállomásnak ad otthont, mivel a település földtörténetileg is jelentős mérőpont. Az elmúlt évszázadokban ugyan kevés rengést dokumentáltak itt, ám 1876. július 17-én komoly földrengés sújtotta a várost, jelentős épületkárokat okozva.

Miért fontos ez Magyarország számára?

Bár a rengés nem lépte át a nemzetközi hírek ingerküszöbét, Magyarország nyugati határvidéke – például Sopron és környéke – elég közel fekszik Scheibbshoz, így a hasonló földmozgásokat akár nálunk is érzékelhetik az éjszaka csendjében, főleg magasabban fekvő épületekben vagy csendes vidéki településeken. A GeoSphere Austria szerint a jövőben is folytatják a térség földmozgásainak monitorozását, és szükség esetén riasztást is kiadnak - írja a vaol.hu.