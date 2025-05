Elkapták a veszprémi születésű gyilkost!

A 32 éves férfi ellen a 34 éves német barátnőjének meggyilkolása ügyében nyomozott az osztrák rendőrség. A feltételezések szerint május harmadikán az ausztriai Maria Almban, Salzburg tartományban P. Krisztián azért találkozott volt barátnőjével, hogy tisztázzák a kapcsolatuk lezárásának részleteit. Jennifer Z.-t a férfi fejbe lőtte, majd a gyilkosság után elmenekült.

Elfogták a gyilkosságot elkövető P. Krisztiánt

Fotó: volksgruppen.orf.at

A gyilkosságnak szemtanúja volt a nő egyik ismerőse, aki elkísérte a lányt a találkozóra. Ő nem volt a találkozó közvetlen közelében, távolabbról figyelte az eseményeket. Vélhetően ő értesítette a hatóságokat, és segített az elkövető azonosításában.

A gyilkosság után a férfi elmenekült

A Bild információi szerint vasárnap óta Ausztria határain túl is keresték a férfit az elfogatóparancs nyomán. Most úgy tűnik, Hollandiában, azon belül is Utrechtben tartóztatták le. P. Kriszitán először egy bérelt autóval menekült Németországba. Innen vonattal folytatta menekülését Hollandiába, de az osztrák nyomozók már a nyomában voltak. Amikor a magyar férfi átlépte a holland határt, a holland célpontkereső ügynökség további intézkedéseket tett – olvasható a cikkben.