Ki valójában a veszprémi származású gyilkos? Szinte az egész város ismerte

Az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban a hír felröppenését követően sokan azt állították, Veszprémben szinte mindenki ismerte a gyilkosságot elkövető P. Krisztiánt.

Hol bujkálhat a gyilkosságot elkövető P. Krisztián?

Fotó: Bild

A bejegyzés alatti kommentekből azonban kevés információ derült ki a férfiról. Egyesek szerint „sosem volt normális", mások szerint, ha elmenekült Ausztriából, Magyarországra már nem tud visszatérni, de többek szerint már magával is végzett.

P. Krisztián a gyilkosságot megelőzően is többször viselkedett erőszakosan

Egy személy, aki már fiatalkorában is ismerte, így nyilatkozott a kommentek között: „Elég zűrös gyerek volt már kiskorában is. Szegény anyjának is többször nekiment. Többször akart már öngyilkos lenni". Egy másik hozzászóló így emlékezett vissza: „Ezt nem néztem volna ki belőle, de anno, mikor 15-17 évesek lehettünk, az akkori barátnőjét is fenyegette".