Elkobozták az autóját az Ausztriában száguldozó fiatal magyar sofőrnek

Nem mindennapi gyorshajtás miatt került bajba egy 22 éves magyar fiatal Ausztriában: száz kilométerrel lépte túl a megengedett sebességhatárt az A12-es Inntal autópályán, Schwaz közelében – számolt be róla a tirol.orf.at. A wiesingi autópálya-rendőrség civil járőre szerda este szúrta ki a száguldozót, aki több autót is nagy tempóval előzött meg a felhajtónál, Unterland irányába.

A gyorshajtást külföldön is szigorúan veszik

Forrás: pexels.com/Illusztráció

A radar szerint a megengedett 100 km/órás határt mintegy 100 km/órával lépte túl, azaz közel 200-zal száguldott a fiatal. Még a hivatalos mérési tűréshatár levonása után is több mint 90 km/órás gyorshajtást állapítottak meg. Ez Ausztriában már nem egyszerű szabálysértés – a hatóságok súlyos közlekedésbiztonsági vétségként kezelik az ilyen eseteket.

A gyorshajtás súlyos következményekkel jár

A rendőrök nem is haboztak: a sofőrt azonnal feljelentették, be is vonták a jogosítványát, és lefoglalták az autóját is. A fiatal komoly következményekre számíthat – az osztrák hatóságok az ilyen jellegű szabályszegést példásan szokták büntetni.

A történet tanulsága egyszerű, de fontos: külföldön sem éri meg játszani a sebességgel, főleg nem az osztrák autópályákon, ahol a rendőrök civil kocsiból is figyelik a legkisebb kihágást is.