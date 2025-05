Hat éve halt meg Mercédesz, még sincs ítélet: a kislány apja igazságot követel

Kiderült, hogy az óvoda vezetése tudott a játék veszélyes állapotáról, és korábban áthelyezték azt egy új helyszínre, ahol csupán a homokba süllyesztett lábai tartották. A karbantartás hiánya, valamint az, hogy figyelmen kívül hagyták a szülők által benyújtott orvosi igazolást – mely szerint Mercédesznek tilos lett volna felmennie a mászókára –, mind hozzájárultak a halálos baleset bekövetkeztéhez.

Sokan búcsúztak a halálos baleset áldozatától, Mercikétől

Hat év telt el a halálos baleset óta

A baleset óta közel hat év telt el, de az ügyben még mindig nem született jogerős ítélet. A gyászoló apa, Radics Béla szerint elfogadhatatlan, hogy ilyen hosszú idő után sincs felelősségre vonás. A család most egyszerre folytat jogi harcot a büntető- és a polgári peres eljárásban is. Bár korábban az önkormányzat biztosítója néhány millió forintos kártérítést fizetett ki egy peren kívüli egyezség keretében, a legnagyobb kérdés az, hogy ez az egyezség vonatkozik-e az óvoda felelősségére is. Ha nem, az intézmény akár 70 millió forint kártérítést is köteles lehet megfizetni. A szülők célja, hogy ne csak az anyagi, hanem a morális felelősséget is kimondja a bíróság – írja a Borsonline.hu.