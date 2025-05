Folytatódtak a DELTA-akciók 4 órája

Döbbenet, mit találtak a rendőrök a dílernél - ebben a házban élt a férfi

Több gyanúsítottat is előállítottak a rendőrök egy április 25-i hajnalban végrehajtott összehangolt akció során. A Balatonfüredi és a Tapolcai Rendőrkapitányság, valamint a vármegyei Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai közösen csaptak le több tapolcai és környékbeli ingatlanra. Az egyik helyszínen kábítószert is találtak, a nyomozás azóta több szálon is bővült.

A 30 éves H. D. tapolcai lakost elfogásakor 330 gramm zöld növényi származékot találtak a rendőrök, valamint olyan eszközöket is, amelyek kábítószer adagolásához és csomagolásához szükségesek. A férfi három társával – a 26 éves H. K.-val, a 32 éves F. R.-rel, valamint a 35 éves H. V.-vel – együtt volt jelen az akció idején, hozzájuk csatlakozott egy 34 éves révfülöpi nő, R. V. is. A gyorsteszt mindannyiuknál pozitív eredményt mutatott. Kábítószer-terjesztés miatt letartoztatták a tapolcai férfit

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség A férfi lakásában nem csak kábítószert találtak A rendőrség H. D.-t a kihallgatását követően őrizetbe vette. Ellene kábítószer-kereskedelem gyanúja mellett pénzmosás miatt is folyik az eljárás. A nyomozók megállapították, hogy a férfi egy Ausztriából április 16-án ellopott nagy értékű kerékpárt megszerzett és továbbértékesített. A házkutatás során további öt kerékpárt és egy elektromos rollert találtak a lakásán, amelyek összértéke megközelíti az 5 millió forintot. A férfi ezek eredetét nem tudta hitelt érdemlően igazolni, a nyomozók szerint a járművek külföldi bűncselekményekből származhatnak. A rendelkezésre álló információk alapján a gyanúsított korábban is kapcsolatba került az osztrák hatóságokkal járműlopások miatt. A rendőrség jelenleg azt is vizsgálja, hogy az újabb lopások mögött is ő állhat-e. A bíróság a férfit letartóztatta.

