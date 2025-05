Zaklatás a parkolóban – Mit lehetne tenni? A polgárok már lépnének!

Az anyuka hiába kérte, hogy hagyja békén, a férfi egyre fenyegetőbben viselkedett – a gyermekével a karjában teljesen kiszolgáltatott volt. Kiabálással próbált segítséget kérni, amit egy arra járó vásárló meg is hallott, elriasztotta a zaklatót, aki vélhetően alkohol vagy drog hatása alatt állt.

Drog vagy alkohol hatása alatt álló zaklató elől menekültek a vásárlók a pápai parkolóban

Forrás: duol.hu

A pápai zaklató ámokfutást rendezett a parkolóban

A zavartan viselkedő férfi ezután másokat is zaklatott, nőket lökdösött, autóknak ment neki, majd az áruházban is randalírozott. A hölgy vásárlás után ismét találkozott vele, de szerencsére újra akadt, aki segítségére sietett.

„Csak a szerencsén múlt, hogy épségben megúsztuk. Félelmetes, hogy kisgyerekkel sem lehet biztonságban az ember” – fogalmazott az édesanya.

Az eset megosztotta a kommentelőket, többen azt kérdezték az anyukától, hogy miért nem hívott rendőrt, erre az volt a válasza, hogy gyermeke épsége fontosabb volt annál, minthogy a telefonját keresse a táskájában. Mások a biztonsági szolgálat felelősségét firtatják, mondván csak akkor lépett a vagyonőr, miután többen jelezték a problémát az információs pultnál. „Fontos tudni, hogy a parkoló is az üzlet területéhez tartozik, ezzel szemben az őr csak az ajtóig kísérte az agresszív férfit” – mutatott rá az egyik internetező. Többek szerint felesleges értesíteni a 112-t, hiszen ha ki is hívják a rendőrséget, és megtalálják az agresszív férfit, csak igazoltatják, és távoznak. Jobb esetben elviszik a delikvenst, aki 2-3 óra múlva ismét visszatér oda, ahonnan elvitték. Egy másik hozzászóló a pápai Lidl bejáratánál találkozott kéregetőkkel, ahogy fogalmazott, „Már nem lehet elmenni egyedül vásárolni”.

Rendbontás miatt nemrég a pápai polgárőrök bejelentésére intézkedtek a rendőrök a Március 15. téren

Forrás: Pápa Városi Polgárőrség

Sokan megfogalmazták, hogy jogkörrel bíró városrendészetre lenne szükség. Korábban a magukat „Pápai Polgároknak” nevező civilek petíciót fogalmaztak meg felhívva a pápai köztisztaság és közbiztonság helyzetére a figyelmet és győri mintára szorgalmazták a rendészet felállítását. Ez úgy tudjuk, anyagi okok miatt egyelőre nem valósulhatott meg. Grőber Attila polgármester februárban a pápai polgárőrség újjászervezéséről beszélt, hogy növeljék az emberek biztonságérzetét.