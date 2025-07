Elképesztő manőver a 8-asnál: majdnem szembe hajtott fel az autópályára

A jelenetet egy másik autós örökítette meg a szélvédő mögül – a felvételen jól látható, ahogy az esőcseppektől csillogó úton néhány jármű bizonytalanul halad a kereszteződésben, miközben a közlekedési tábla egyértelműen jelzi az irányokat. A posztot a 8-as Főút Hírei / Baleseteinek megelőzése csoportban osztották megA kommentelők a közösségi médiában nem fukarkodtak a véleményekkel: volt, aki a figyelmetlenséget, más a GPS-re hagyatkozást okolta, de akadt olyan is, aki szerint „ez a körforgalom már többeket megzavart”.

8-as főút: egy autós szembe haladt a forgalommal

Forrás: 8-as Főút Hírei / Baleseteinek megelőzése/facebook

A történet ráadásul nem egyedülálló: többen is megosztották, hogy ugyanott már velük is szembejött autó – vagy épp ők maguk kerültek kellemetlen helyzetbe a zavaros felfestések miatt. Az egyik komment szerint „egy ukrán dzsip is ugyanitt hajtott szembe a forgalommal”, mások tréfásan csak annyit írtak: „a Need for Speedben ez működött volna”.

Mindehhez jött az ítéletidő. Veszprémben és Balatonfüreden vasárnap délelőtt olyan felhőszakadás csapott le, hogy az utak rövid időre valósággal víz alá kerültek. A 71-es főúton kilométeres torlódás alakult ki, a sor egészen a hajógyári körforgalomig állt. A rendőrség is figyelmeztetett: vezessünk lassabban, tartsuk a követési távolságot, és nappal is kapcsoljuk be a fényszórót.

A mostani eset szerencsés kimenetelű volt – de a figyelmeztetés egyértelmű: egy pillanatnyi figyelmetlenség elég ahhoz, hogy egy rossz manőverből életveszélyes szituáció legyen. Az időjárás csak még kiszámíthatatlanabbá tette a közlekedést. Most különösen fontos, hogy ne csak a saját sávunkra figyeljünk – hanem arra is, hogy más ne tévedjen át a miénkbe.