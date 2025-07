Ámokfutásba kezdett, majd balesetet okozott egy sofőr (videón a karambol)

Ámokfutásba kezdett, majd egy taxival ütközött egy járművezetéstől eltiltott sofőr, akit a közlekedési rendőrök akartak ellenőrizni.

Ámokfutás, menekülés és végül baleset: sűrű volt az ittas férfi estéje.

Fotó: police.hu

Ámokfutás az úton, menekülés és baleset

A járőrök elől elmenekülő, majd balesetet okozó férfi még az ütközés után is szökni próbált, de nem úszta meg; a járőrök utolérték és elfogták. A 28 éves R. Györgyöt már korábban is elfogták ittas és bódult vezetés miatt, most az autójában nála és társainál kábítószergyanús anyagot találtak.

A BRFK közlekedési járőrei július 11-én éjszaka a Nyugati térnél akartak megállítani egy autót. A gépkocsi vezetője úgy tett, mint aki együttműködik az intézkedőkkel, azonban amikor a járőrök elindultak az autóhoz, a sofőr gázt adott és nagy sebességgel továbbhajtott. A rendőrök a Rákóczi útig követték a menekülő járművet, ahol az egy taxival ütközött. A vétlen taxi vezetője a baleset során könnyű, míg utasa súlyos sérülést szenvedett. A menekülő autóban összesen három férfi volt, akik az ütközést követően menekülőre fogták. A sofőrt, a 28 éves R. Györgyöt a Blaha Lujza téri villamosmegállóban, míg két utasát, a 36 éves B. Artúrt és a 36 éves T. Józsefet a Rákóczi úton közösen fogták el a BRFK és a Készenléti Rendőrség rendőrei. Az autót a rendőrök átkutatták, és az abban talált kábítószergyanús anyagot lefoglalták.

A rendőrök mindhárom férfit előállították, és mivel velük szemben felmerült a kábítószer-fogyasztás gyanúja is, ezért a rendőrök az előállítás során mintavételre is intézkedtek. A sofőrt, R. Györgyöt közúti veszélyeztetés bűntett, segítségnyújtás elmulasztása bűntett, valamint kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt, míg két utasát kábítószer birtoklása vétség, valamint segítségnyújtás elmulasztása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a nyomozók. Mindhárom férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, melyet a bíróság elrendelt – közölte a police.hu.