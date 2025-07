Egy pápai család életvitelszerűen zsákmányolt ki hajléktalanokat

A vádirat szerint az ügy 40 éves vádlottja a feleségével, fiával és apósával együtt a 2022. decemberi elfogásukig egymással együttműködve dolgoztattak nincstelen, hajléktalanszállókról toborzott embereket, akiket a férfi komfortos szállás, ellátás és fizetés ígéretével nyert meg, miközben egy istállóból kialakított, világítás nélküli melléképületben helyezte el őket - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

A hajléktalanokat sokszor megalázták, pszichésen és fizikailag is bántalmazták

Fotó: Getty Images

A vádlottak a sértettekkel Pápán, Győrben, illetve különböző Balaton-parti, Veszprém vármegyei településeken fizetség nélkül, napi 8-12 órában építőipari, fémhulladékgyűjtési, ház körüli munkákat végeztettek. Az ügyben érintett tizenhárom sértett közül mindössze páran kaptak kisebb, a munkájukkal arányban nem álló fizetést. Munkavégzésükről a 40 éves férfi döntött, az embereket ő maga és utasításainak megfelelően a felesége és a fia szállította a munkavégzés helyszínére.

Apja jóváhagyásával a fiú többször külön munkára is utasította őket, míg anyja az elszállásolásukat, étkeztetésüket végezte. A tőlük megszökött sértetteket többször felkutatták és visszaszállították, hogy mások, így különösen a hatóságok ne szerezhessenek tudomást az általuk folytatott kizsákmányolásról. Volt olyan sértett, akit a férfi Budapestről vitt vissza úgy, hogy a lábánál fogva húzta ki a sátrából, és kényszerítette, hogy a gépkocsiba üljön, ahol meg is ütötte. A férfi apósa évekre visszamenően maga is dolgoztatott fizetés nélkül nehéz sorsú embereket, és volt, aki 2022-ben már tizennyolc éve lakott nála. Ezen túl előfordult, hogy a náluk lakó sértetteket kölcsönadták egymásnak.

Emberkereskedelem és kényszermunka: szolgákként dolgoztatták a hajléktalanokat

A vádlottak a sértetteket nem vették emberszámba, szolgáknak tekintették, megalázták őket, lekezelően beszéltek velük, illetve a pszichés bántalmazáson túl, ha munkájukat nem találták megfelelőnek, veréssel fenyegették és fizikálisan is bántalmazták őket.

Az ügyészség vádiratában az elkövetőkkel szemben fegyházbüntetés, közúti járművezetéstől eltiltás, Pápa közigazgatási területéről történő kitiltás, közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt azzal, hogy a törvény rendelkezésénél fogva feltételes szabadságra nem bocsáthatók, illetve a három férfi családtaggal szemben pénzbüntetés kiszabását és vagyonelkobzás alkalmazását is indítványozta.