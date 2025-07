Halálos baleset a 81-es úton: frontálisan ütközött a Győr–Székesfehérvár távolsági busz +helyszíni fotók!

Az elmúlt napok extrém hőhulláma nemcsak a közérzetünket, hanem a közlekedési biztonságot is jelentősen befolyásolja. A 30–35 fok feletti nappali csúcshőmérséklet és az aszfaltot felperzselő UV-sugárzás alatt nemcsak az autók melegszenek túl – a sofőrök figyelme, reakcióideje is romlik. Veszprém megyében is megsokasodtak a halálos balesetek, lassan mindennapossá válnak a horrorisztikus karambolok. Újabb tragédia történt az utakon, ezúttal a Győr–Székesfehérvár távolsági járat karambolozott, írta meg a Deltahírek.

Teljesen szétroncsolódott a távolsági busz eleje a halálos baleset következtében

Fotó: Deltahirek.hu

A halálos baleset szerdán a 81- es főúton, Sárkeresztes térségében történt

A tragédia a főút hetes kilométerszelvényénél történt este 9 órakor. Egy személyautó ütközött össze egy menetrend szerinti autóbuszjárattal.

Az elsöprő erejű buszbalesetben 11 ember megsérült, egy ember pedig életét veszítette. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együtt dolgoztak a mentésen, a két gépjárműbe szorult sofőrt heroikus küzdelem után kiszabadították.

Többeket kórházba szállítottak, miután a busz utasai közül többen saját erejükből hagyták el a járművet, értük mentesítő járat érkezett. A frontális ütközés után a helyszínelés órákig tartott, ezért a főutat a reggeli órákban teljes szélességében lezárták, de a reggeli órától mindkét sávban közlekedhettek már az útszakaszon.