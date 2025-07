Lassul a visszaút a Balatontól: torlódások és eső nehezíti az M7-es forgalmát

Nemcsak a nyári csúcsforgalom, hanem az időjárás is próbára teszi az autósokat az M7-es autópálya egyes szakaszain. Az MKIF Zrt. jelentése szerint Budapest felé haladva több szakaszon is torlódások alakultak ki, ráadásul az eső is rontja a látási viszonyokat és csúszósabbá teszi az utat.

M7-es autópálya: torlódások és eső nehezíti a közlekedést

Forrás: pexels.com/Illusztráció

A legkritikusabb szakaszok:

Zamárdi és Polgárdi között (112–80 km)

Velence és Érd között (42–16 km)

A hirtelen jött nyári zápor tovább lassítja a már amúgy is akadozó forgalmat: az autósok helyenként csak lépésben haladnak, gyakoriak a satufékek, és fokozódik a balesetveszély is.

A rendőrség külön felhívta a figyelmet arra, hogy ilyen időjárási körülmények között kiemelten fontos a biztonságos vezetés:

vezessünk lassabban a megszokottnál,

tartsunk nagyobb követési távolságot,

és napközben is használjuk a fényszórót, hogy jobban láthatóak legyünk.

A csúszós útszakaszok és a csökkent látótávolság miatt egy-egy apró figyelmetlenség is könnyen balesethez vezethet. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, és ha lehet, halasszák el az utazást a csúcsidőszakon kívülre.

Aki most indul vissza a fővárosba a Balaton felől, készüljön hosszabb menetidőre, torlódásokra, és mindenekelőtt legyen türelmes – nemcsak az időjárás, a többi sofőr is próbára teszi az idegeket.