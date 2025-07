Ilyen indokot a világ nem látott, ezért nyúlt le kincseket a tini

Egy 17 éves érdi fiú lakásában tartottak kutatást az esztergomi nyomozók július 18-án. Az esztergomi vármúzeumból ugyanis több faragvány és kőbetét eltűnt az elmúlt hetekben. A műkincseket keresték.

A műkincstolvaj nem kímélte a múzeumot

Forrás: police.hu

A műkincseknek lába kélt...

A rendőrök, miután tudomást szereztek az esetekről, adatgyűjtésbe kezdtek. Megnézték a kamerafelvételeket, amelyeken keresztül eljutottak a gyanúsítotthoz. A kutatáson beigazolódott a gyanú, megtalálták a lopott műkincseket, sőt még annál is többet. Olyan kőtöredékeket találtak, amelyek az ország különböző múzeumaiból valók. A gyanúsított kihallgatásán elmondta, melyik tárgy honnan származik. Bevallotta, hogy az esztergomi vármúzeumból kétszer is lopott, a műkincseket csavarhúzóval mozdította ki a helyükről. Elmondta azt is, hogy 5 éves kora óta rajong a történelemért. A lopott holmit – ami több mint 20 millió forintot ér – nem eladni, gyűjteni akarta.

A 17 éves fiatal ellen folytatólagosan elkövetett rongálás bűntettének gyanúja miatt indult eljárás.

Az ellopott műkincseket július 23-án Esztergomi Rendőrkapitányság nyomozói visszaadták az esztergomi vármúzeum igazgatójának, Dr. Pusztai Tamásnak – közölte a police.hu.