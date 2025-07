Néma segélykiáltás mentette meg a veszprémi nőt

A férfi, aki erős alkoholproblémákkal küzdött, terrorizálta az asszonyt, olyannyira, hogy még a mosdó használatához is engedélyt kellett kérnie. A benzinkút munkatársa felismerte a néma segélykiáltás kézjelzés jelentését, és azonnal értesítette a rendőrséget, akik elfogták az agresszív férfit, a bíróság pedig egy hónapra letartóztatta – közölte a Tények.

A néma segélykiáltás mozdulatsora

Illusztráció: police.hu

A néma segélykiáltással bármikor segítséget kérhetünk

A „néma segélykiáltás” vagy segélykérő kézjel (angolul Signal for Help vagy Violence at Home Signal for Help, azaz „családon belüli erőszak segélykérő jelzése”) egy egyezményesen elfogadott kézmozdulat, amelyet bárki alkalmazhat, akár személyesen, akár videóhívás közben, hogy jelezze: veszélyben érzi magát, vagy segítségre van szüksége.

A jelzés egy egyszerű, ismétlődő mozdulatból áll: először a négy ujj kinyújtása mellett a hüvelykujjat a tenyérbe hajtjuk, majd a négy ujjat rázárjuk a hüvelykujjra.