„Majdnem belehaltam” – rollerbalesete után a kórházi ágyból üzent a fiatal lány

Egy fiatal lány, egy elektromos roller és egy pillanat, ami mindent megváltoztatott. A 17 éves Mana már tizenötödik napja feküdt a Bethesda Gyermekkórház Sebészeti Osztályon rollerbaleset miatt, amikor elmondta, mi történt vele és mit üzen másoknak.

A 17 éves Mana tizenötödik napja fekszik a Sebészeti Osztályon rollerbaleset miatt

Forrás: Bethesda Gyermekkórház

Naponta 5-6 gyermek érkezik rollerbaleset miatt a kórházba

Ne legyél te a következő!

– így kezdi megrázó szavait, amelyek józanító erővel hatnak. Mint mondja, ő is úgy gondolta, rá nem vonatkozik a veszély. Bukósisak nélkül, magabiztosan, egyenesen haladt, amikor a frissen szervizelt roller kereke kifordult alóla. Az esés ereje olyan volt, hogy a válla, könyöke, térde is megsérült, a roller kormánya pedig a hasába fúródott, zúzódást okozva a veséjén, szakadást a lépén.

A gyermekkórház dolgozói szerint ez nem elszigetelt eset. Egy-egy ügyelet során átlagosan 5–6 gyermeket látnak el, akik elektromos roller használata közben sérültek meg. És ezek a balesetek nem mindig a meredek lejtőkön vagy forgalmas utcákon történnek – gyakran sima, egyenes, üres úton is bekövetkezik a baj, akár műszaki hiba miatt is. Mana története tehát nemcsak egyéni tragédia, hanem figyelmeztetés is. Az ő példája azt mutatja meg, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség vagy túlzott önbizalom is elég ahhoz, hogy súlyos következményekkel járjon egy rollerút.

A gyermekkórház üzenete a szülőknek és gyerekeknek:

A bukósisak ne legyen választás kérdése, legyen kötelező!

Ne hajts gyorsan két keréken, mert minden nap látjuk az árát!

Ha lehet, válaszd inkább a kerékpárt, biztonságosabb!

A történet végén Mana még egyszer megismétli: „Ne te legyél a következő.”