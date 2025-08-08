Karambol
41 perce
A 8-as főútra riasztották a mentőket, baleset miatt mindkét sávot lezárták
Várpalota közelében a főút mindkét oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.
Összeütközött két személyautó a 8-as főúton, Várpalota közelében, a 23-as kilométerszelvénynél. A balesethez a pétfürdői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakasz Székesfehérvár irányában mindkét sávot, Veszprém irányában egy sávot zártak le – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
