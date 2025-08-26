A rendőrség ismét eltűnt fiatalokat keres Veszprém vármegyében

Két fiatalkorút is keres a rendőrség, mindkettőjük közös vonása, hogy Ajkán születtek. A fiatalok köddé válásának körülményeit a hatóságok vizsgálják, és a lakosság segítségét kérik felkutatásukhoz. Veszprém vármegyében sok gyerekkorú fiatalt keresnek. Az egyre gyakoribb eltűnési esetek komoly terhet rónak a családokra, és nagy kihívást jelentenek a hatóságok számára is.

Lovász Natália Ramóna, az eltűnt lányt a pápai rendőrség keresi

Kép: police.hu

Mindkét eltűnt fiatalt a Pápai Rendőrkapitányság keresi

Ismeretlen helyen tartózkodik a mindössze 15 éves Lovász Natália Ramóna, aki augusztus 22-én tűnt el, azóta nem adott életjelet magáról. A fiatal lány körözési adatlapját itt érhetik el.

Kolompár Dzsúlió sem tért haza

Kép: police.hu

A másik fiatalkorú eltűnt Kolompár Dzsúlió. Az egyedi csengésű névvel anyakönyvezett fiú eltűnését július legvégére datálják. Aki bármit tud a fiatalok tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón. Az ügy különösen érzékeny, hiszen minden eltűnt gyerek mögött egy aggódó család áll, számukra minden perc számít.