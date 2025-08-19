Állatkínzás
1 órája
Rettenetes körülmények között tartotta kutyáját a dudari nő (+ videó)
Állatvédők vették gondozásba a sérült ebet.
A Veszprém vármegyei Dudaron élő nő rövid láncon tartotta a kutyáját. Augusztus 18-án délután telefonon értesítették a rendőrséget az állatkínzásról, hogy egy fűkasza damilját kötötték az eb nyakára, és lánccal egy karóhoz rögzítették.
Állatkínzás: damillal kötötték ki az ebet
A járőrök állatvédőket hívtak, akik biztonságba helyezték, és intézkedtek orvosi ellátásáról. A veszprémi nyomozók kihallgatták a sérült kiskutya 47 éves gazdáját, és állatkínzás miatt eljárást indítottak ellene – közölte a police.hu.
