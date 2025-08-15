1 órája
Egymás után törte össze a kocsikat a tapolcai ámokfutó, a rendőröket is megpróbálta elgázolni (videó)
2021 áprilisában ámokfutásba kezdett egy 52 éves férfi Tapolcán és környékén, több járművet megrongált és életveszélyes helyzeteket teremtett. Új fejlemények érkeztek az ügyében, a bíróság döntött.
Új fejlemények a tapolcai ámokfutó ügyében: a középkorú férfi egy áprilisi napon váratlanul elvesztette az eszét, és ámokfutásba kezdett az utakon, 10 milliós kárt okozva és pánikot keltve.
Súlyosabb büntetést kap az ámokfutó
K. Zoltánt több személy, köztük hivatalos személy elleni emberölési kísérlet miatt ítélték el, a büntetését 4 év szabadságvesztésre és a vezetéstől örök eltiltásra ítélte.
Az ámokfutó nem kímélte a járműveket, táblákat
Előbb egy őt előző autónak szándékosan nekiütközött, így a leszorított gépkocsi a vízelvezető árokba hajtott, majd felborult. A férfi ugyanezen a napon egy kisteherautóval újra útnak indult, és Tapolcán, a forgalom miatt feltorlódott kocsisort kikerülve áttért a menetiránnyal ellentétes sávba, majd a szembejövő, a továbbhaladását akadályozó személygépkocsinak többször nekiütközött.
Ezt követően egy gyalogátkelőhely előtt álló járműnek ment neki, ahonnan szintén megállás nélkül haladt tovább. Az elkövető ezután a záróvonalat átlépve kezdett előzésbe, miközben az előzött jármű oldalának ütközött. A vétlen autós megpróbálta megállítani az ámokfutót, de ez nem sikerült, a férfi újból ráhúzta a kormányt, és nekihajtott. A férfi rövidesen visszafordult, majd a forgalmi sávját elhagyva a város szélén több közlekedési táblát is kidöntött, amelyek egyike egy szembejövő járműnek csapódott.
Ezután a férfi visszaért egyik korábbi balesetének helyszíneléséhez, ahol az álló kocsisort akarta kikerülni.
A rendőrök meg akarták állítani, a férfi azonban kivonta magát az intézkedés alól, és sebességét növelve feléjük kormányozta autóját, a szembejövő sávon keresztül felhajtott a bal oldali útpadkára azért, hogy a helyszínelő rendőröket elüsse.
A balesetet a két hivatalos személy úgy tudta elkerülni, hogy elfutott a gépkocsi elől.
Részletesebben korábbi cikkeinkben olvashatnak a döbbenetes ámokfutásról:
Vádat emeltek egy tapolcai ámokfutó ellen, aki el akarta ütni a rendőröket
Letartóztatták a tapolcai ámokfutótLetartóztatta a bíróság a Veszprémi Járási Ügyészség indítványára az 52 éves férfit, aki ámokfutóként közlekedett Tapolcán és környékén húsvéthétfőn.