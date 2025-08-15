Egymás után törte össze a kocsikat a tapolcai ámokfutó, a rendőröket is megpróbálta elgázolni (videó)

Új fejlemények a tapolcai ámokfutó ügyében: a középkorú férfi egy áprilisi napon váratlanul elvesztette az eszét, és ámokfutásba kezdett az utakon, 10 milliós kárt okozva és pánikot keltve.

Az ámokfutó nem maradt büntetlenül, súlyosbítják az ítéletet.

Súlyosabb büntetést kap az ámokfutó

K. Zoltánt több személy, köztük hivatalos személy elleni emberölési kísérlet miatt ítélték el, a büntetését 4 év szabadságvesztésre és a vezetéstől örök eltiltásra ítélte.

Az ámokfutó nem kímélte a járműveket, táblákat

Előbb egy őt előző autónak szándékosan nekiütközött, így a leszorított gépkocsi a vízelvezető árokba hajtott, majd felborult. A férfi ugyanezen a napon egy kisteherautóval újra útnak indult, és Tapolcán, a forgalom miatt feltorlódott kocsisort kikerülve áttért a menetiránnyal ellentétes sávba, majd a szembejövő, a továbbhaladását akadályozó személygépkocsinak többször nekiütközött.

Ezt követően egy gyalogátkelőhely előtt álló járműnek ment neki, ahonnan szintén megállás nélkül haladt tovább. Az elkövető ezután a záróvonalat átlépve kezdett előzésbe, miközben az előzött jármű oldalának ütközött. A vétlen autós megpróbálta megállítani az ámokfutót, de ez nem sikerült, a férfi újból ráhúzta a kormányt, és nekihajtott. A férfi rövidesen visszafordult, majd a forgalmi sávját elhagyva a város szélén több közlekedési táblát is kidöntött, amelyek egyike egy szembejövő járműnek csapódott.

Ezután a férfi visszaért egyik korábbi balesetének helyszíneléséhez, ahol az álló kocsisort akarta kikerülni.

A rendőrök meg akarták állítani, a férfi azonban kivonta magát az intézkedés alól, és sebességét növelve feléjük kormányozta autóját, a szembejövő sávon keresztül felhajtott a bal oldali útpadkára azért, hogy a helyszínelő rendőröket elüsse.

A balesetet a két hivatalos személy úgy tudta elkerülni, hogy elfutott a gépkocsi elől.

