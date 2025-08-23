Annyira berúgtak, hogy az autók között folytatták a bulit (+ videó)

Bejelentés érkezett a rendőrségre augusztus 20-án éjszaka, hogy ketten Veszprémben az autók között tántorognak ittasan. A 29 éves székesfehérvári férfit és 30 éves barátnőjét egy autós pár terelte le az úttestről. Bár sikerült őket letessékelni az útról, a jó szándékú autóvezetővel és utasával szemben támadólag léptek fel. Az eset tanúja volt egy járókelő, aki a segítő szándékú pár védelmére sietett, és értesítette a rendőrséget. Az elkövetők sérelmezték ezt, ezért a 29 éves férfi – barátnője buzdítására – bántalmazta a telefonálót, aki ettől megsérült.

A rendőrök előállították a párt, majd – őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként hallgatták ki őket garázdaság miatt – közölte a police.hu.