augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszprémi éjszaka

1 órája

Annyira berúgtak, hogy az autók között folytatták a bulit (+ videó)

Címkék#úttest#rendőrség#tanú

A veszprémi rendőrök elfogták a 29 éves férfit és a barátnőjét.

Veol.hu

Bejelentés érkezett a rendőrségre augusztus 20-án éjszaka, hogy ketten Veszprémben az autók között tántorognak ittasan. A 29 éves székesfehérvári férfit és 30 éves barátnőjét egy autós pár terelte le az úttestről. Bár sikerült őket letessékelni az útról, a jó szándékú autóvezetővel és utasával szemben támadólag léptek fel. Az eset tanúja volt egy járókelő, aki a segítő szándékú pár védelmére sietett, és értesítette a rendőrséget. Az elkövetők sérelmezték ezt, ezért a 29 éves férfi – barátnője buzdítására – bántalmazta a telefonálót, aki ettől megsérült.

A rendőrök előállították a párt, majd – őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként hallgatták ki őket garázdaság miatt – közölte a police.hu.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu