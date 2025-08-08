augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szemtanúk hívtak segítséget

3 órája

Áramütést szenvedett és súlyosan megégett egy férfi a vasútállomáson

Címkék#baleset#életveszélyes#férfi#felsővezeték#oszlop#áramütés

Vasútállomáson szenvedett áramütést egy férfi, aki súlyosan megégett az éjszakai órákban történt baleset következtében.

Veol.hu

Egy középkorú férfi felmászott a szombathelyi vasútállomás egyik oszlopára, ahol áramütést szenvedett. Az eset augusztus elsején, hajnali egy óra körül történt; a súlyosan megégett férfit járókelők találták meg - írja a vaol.hu.

Áramütést szenvedett a zavart férfi.
Áramütést szenvedett egy zavart férfi a szombathelyi vasútállomáson
Forrás: vaol.hu

Oszlopra mászott, áramütést szenvedett

A helyszíni beszámolók szerint egy erős villanás után hatalmas csattanás hallatszott, majd egy férfit találtak a vasúti műhely sarkánál, egy oszlop tövében. Súlyos égési sérüléseket szenvedett, a helyszínen tartózkodó szemtanúk azonnal mentőt hívtak hozzá.

A helyszínről egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

A rendőrség tájékoztatása szerint nem indítottak eljárást az ügyben, ami arra utal, hogy a férfi valószínűleg túlélte az áramütést. A vaol.hu értesülései szerint a sérült férfi korábban a kórházból szökött meg, és elképzelhető, hogy zavart állapotban mászott fel az oszlopra.

Miért veszélyes közel menni a felsővezetékhez?

Minden évben több ehhez hasonló súlyos baleset történik, nemrég például egy bakonyi férfi szenvedett áramütést. Pedig a 25 Kilovolt feszültség alatt álló felsővezetéket elég csupán 2 méterre megközelíteni ahhoz, hogy akár halálos áramütést okozzon. Szigorúan tilos a járművek alá menni, alattuk átbújni, illetve azok tetejére felmászni. Már önmagában az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése életveszélyes. A statisztika szerint ezek a szörnyű balesetek leggyakrabban fiatalkorúakkal, gyermekekkel történnek. A vasút veszélyes üzem - hívja fel a figyelmet a MÁV. A közvetlen életveszély miatt tilos üzemi területeken tartózkodni!

A témáról bővebben a vaol.hu-n olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu