Áramütést szenvedett és súlyosan megégett egy férfi a vasútállomáson

Egy középkorú férfi felmászott a szombathelyi vasútállomás egyik oszlopára, ahol áramütést szenvedett. Az eset augusztus elsején, hajnali egy óra körül történt; a súlyosan megégett férfit járókelők találták meg - írja a vaol.hu.

Áramütést szenvedett egy zavart férfi a szombathelyi vasútállomáson

Forrás: vaol.hu

Oszlopra mászott, áramütést szenvedett

A helyszíni beszámolók szerint egy erős villanás után hatalmas csattanás hallatszott, majd egy férfit találtak a vasúti műhely sarkánál, egy oszlop tövében. Súlyos égési sérüléseket szenvedett, a helyszínen tartózkodó szemtanúk azonnal mentőt hívtak hozzá.

A helyszínről egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

A rendőrség tájékoztatása szerint nem indítottak eljárást az ügyben, ami arra utal, hogy a férfi valószínűleg túlélte az áramütést. A vaol.hu értesülései szerint a sérült férfi korábban a kórházból szökött meg, és elképzelhető, hogy zavart állapotban mászott fel az oszlopra.

Miért veszélyes közel menni a felsővezetékhez?

Minden évben több ehhez hasonló súlyos baleset történik, nemrég például egy bakonyi férfi szenvedett áramütést. Pedig a 25 Kilovolt feszültség alatt álló felsővezetéket elég csupán 2 méterre megközelíteni ahhoz, hogy akár halálos áramütést okozzon. Szigorúan tilos a járművek alá menni, alattuk átbújni, illetve azok tetejére felmászni. Már önmagában az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése életveszélyes. A statisztika szerint ezek a szörnyű balesetek leggyakrabban fiatalkorúakkal, gyermekekkel történnek. A vasút veszélyes üzem - hívja fel a figyelmet a MÁV. A közvetlen életveszély miatt tilos üzemi területeken tartózkodni!

