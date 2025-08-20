augusztus 20., szerda

Baleset

1 órája

Autó és motoros ütközött a 83-ason, félpályán halad a forgalom

Személyautó és motorkerékpár ütközött a 83-as főút 33-as kilométerszelvényénél szerda délután.

Veol.hu

A Pápa közelében történt balesetnél a pápai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket - közölte a katasztrófavédelem. Az esethez mentők is érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, rendőri irányítás mellett.

 

