Autótűz Sümegen

Kigyulladt egy személygépkocsi Sümegen, az Árpád utcában. A város önkormányzati tűzoltói két vízsugárral elfojtották a lángokat. Az egység visszahűti a járművet – számolt be róla a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Forrás: katasztrofavedelem.hu



