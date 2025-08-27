augusztus 27., szerda

Autótűz Sümegen

A tűzoltók az Árpád utcában dolgoznak.

Autótűz Sümegen

Forrás: iStock

Fotó: wcjohnston

Kigyulladt egy személygépkocsi Sümegen, az Árpád utcában. A város önkormányzati tűzoltói két vízsugárral elfojtották a lángokat. Az egység visszahűti a járművet – számolt be róla a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Forrás: katasztrofavedelem.hu


 

 

