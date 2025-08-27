Helyi kék hírek
58 perce
Autótűz Sümegen
A tűzoltók az Árpád utcában dolgoznak.
Forrás: iStock
Fotó: wcjohnston
Kigyulladt egy személygépkocsi Sümegen, az Árpád utcában. A város önkormányzati tűzoltói két vízsugárral elfojtották a lángokat. Az egység visszahűti a járművet – számolt be róla a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre