Véletlen záródott az állatra az ajtó

Bajbajutott kutyán segítettek a rendőrök (videó)

Címkék#kutya#Veszprém#rendőr#gépkocsi

A forró nyári balatoni hétvégén sem unatkoztak a Veszprém vármegyei rendőrök.

Veol.hu
Közel 150 olyan segélyhívás érkezett, amelyre reagálni kellett… Megfeszített tempóval dolgoztak, amikor bejelentés érkezett egy kempingből, hogy egy gépkocsi ajtaja bezáródott, a slusszkulcs pedig a család kutyájával együtt a felforrósodott autóban maradt. Szerencsére a tulajdonos azonnal hívta a 112-t. A helyszínre érkező rendőrök egy kalapáccsal végül betörték az ajtó üvegét és kiszabadították a kutyust, akit átadtak a gazdájának. Jó érzés segíteni másokon!

 

 

