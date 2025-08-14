augusztus 14., csütörtök

Elfogták a tolvajt

38 perce

Balaton-parti lopások: rendőrkézen a gyanúsított (videó)

Veol.hu

Augusztus első hetében több bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy Balaton-parti strandokon ismeretlen tettes őrizetlenül hagyott táskákat vitt el a bennük lévő értékekkel és készpénzzel együtt. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai azonnal eljárást indítottak az ügyben.

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

A nyomozás augusztus 13-án hozott áttörést: a Műveleti Alosztály rendőrei Balatonkenesén igazoltattak egy 43 éves berhidai férfit, akit egyikük felismerni vélt, mint az egyik korábbi strandi lopás feltételezett elkövetőjét. Az ellenőrzést követően a férfit előállították, majd – őrizetbe vétele mellett – többrendbeli lopás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

Balaton-parti lopások: rendőrkézen a gyanúsított

A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatását, az eljárás pedig folyamatban van. Az eset ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a strandokon hagyott értéktárgyak könnyen célponttá válhatnak, ezért a hatóságok fokozott óvatosságra intik a fürdőzőket.

 

