Elfogatóparancsot adtak ki három férfi ellen – A lakosság segítségét kéri a rendőrség

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság több körözést is közzétett az elmúlt hetekben. Három férfi ellen indult eljárás különböző bűncselekmények miatt, az ügyek mind a helyi rendőrséghez kötődnek. A hatóság kéri a lakosság segítségét a bujkáló személyek felkutatásában.

Varga Szabolcs Andrást a Balatonalmádi Rendőrkapitányság körözi

Fotó: Police.hu

Balatonalmádi rendőrök kérik a lakosság segítségét

A 22 éves, budapesti születésű Varga Szabolcs András ellen rongálás miatt adtak ki elfogatóparancsot. A Büntető törvénykönyv 371. §-a szerint a rongálás a más tulajdonában álló dolog megrongálását, megsemmisítését jelenti, ami komoly anyagi kárt okozhat.

Botos Richárd

Fotó: Police.hu/Nyíri Jenő

Csalás a vád

A 31 éves, kunhegyesi születésű Botos Richárd ellen csalás miatt indult eljárás. A BTK 373. §-a alapján csalást követ el, aki jogtalan haszonszerzés végett mást megtéveszt vagy tévedésben tart. A férfit szintén a balatonalmádi rendőrök körözik, elfogatóparancs alapján kell felelnie a vádakért.

Balikó Tamás

Fotó: police.hu

Lopás ügyében is nyomoznak a hatóságok

A harmadik körözött, a 35 éves, veszprémi születésű Balikó Tamás ellen lopás miatt adtak ki európai elfogatóparancsot. A BTK 370. § szerint lopást követ el, aki idegen dolgot jogtalanul eltulajdonít. Az ügyben a Veszprémi Törvényszék is érintett, a végrehajtásról a Balatonalmádi Rendőrkapitányság gondoskodik.

Rendőrségi felhívás

A körözött személyek ügyében a rendőrség nyilvánosságot kért: aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon a 88/438-711-es telefonszámon. A hatóság kiemeli, hogy minden bejelentést bizalmasan kezelnek. Az ügyek közös pontja, hogy mindegyik a balatonalmádi kapitánysághoz kötődik, amely most is a lakosság segítségére számít.