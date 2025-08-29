augusztus 29., péntek

Körözések a Balaton-parton

1 órája

Elfogatóparancsot adtak ki három férfi ellen – A lakosság segítségét kéri a rendőrség

Címkék#rendőrség#Veszprémi Törvényszék#körözés#Balatonalmádi Rendőrkapitányság

A rendőrség nyilvánosságra hozta három férfi körözését. Rongálás, csalás és lopás miatt indult eljárás, az esetek mind a balatonalmádi kapitánysághoz tartoznak.

Veol.hu

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság több körözést is közzétett az elmúlt hetekben. Három férfi ellen indult eljárás különböző bűncselekmények miatt, az ügyek mind a helyi rendőrséghez kötődnek. A hatóság kéri a lakosság segítségét a bujkáló személyek felkutatásában.

Varga Szabolcs Andrást a Balatonalmádi Rendőrkapitányság körözi
Varga Szabolcs Andrást a Balatonalmádi Rendőrkapitányság körözi
Fotó: Police.hu

Balatonalmádi rendőrök kérik a lakosság segítségét

A 22 éves, budapesti születésű Varga Szabolcs András ellen rongálás miatt adtak ki elfogatóparancsot. A Büntető törvénykönyv 371. §-a szerint a rongálás a más tulajdonában álló dolog megrongálását, megsemmisítését jelenti, ami komoly anyagi kárt okozhat. 

Botos Richárd 
Fotó: Police.hu/Nyíri Jenő

Csalás a vád 

A 31 éves, kunhegyesi születésű Botos Richárd ellen csalás miatt indult eljárás. A BTK 373. §-a alapján csalást követ el, aki jogtalan haszonszerzés végett mást megtéveszt vagy tévedésben tart. A férfit szintén a balatonalmádi rendőrök körözik, elfogatóparancs alapján kell felelnie a vádakért.

 

Balikó Tamás 
Fotó: police.hu

 

Lopás ügyében is nyomoznak a hatóságok

A harmadik körözött, a 35 éves, veszprémi születésű Balikó Tamás ellen lopás miatt adtak ki európai elfogatóparancsot. A BTK 370. § szerint lopást követ el, aki idegen dolgot jogtalanul eltulajdonít. Az ügyben a Veszprémi Törvényszék is érintett, a végrehajtásról a Balatonalmádi Rendőrkapitányság gondoskodik.

Rendőrségi felhívás

A körözött személyek ügyében a rendőrség nyilvánosságot kért: aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon a 88/438-711-es telefonszámon. A hatóság kiemeli, hogy minden bejelentést bizalmasan kezelnek. Az ügyek közös pontja, hogy mindegyik a balatonalmádi kapitánysághoz kötődik, amely most is a lakosság segítségére számít.

 

