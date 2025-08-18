1 órája
Vízirendőrök a nyár és a nyaralók szolgálatában
Dominek Jácint alezredes, a Balatonfüredi Vízirendészeti Rendőrőrs parancsnoka az idén már a 29. nyári szolgálatát teljesíti. A balatoni nyári szezon kihívásairól a Zsaru Magazinnak számolt be.
Ha megérkezik a kánikula, beköszönt a balatoni nyári szezon is – a szokatlanul erős hőség elől sokan a tó partjára menekülnek. A magyar tengernél ilyenkor gyerektáborozók, strandolók és nyaralók csoportjai váltják egymást, ami nemcsak a vendéglátóknak, hanem a vízirendőröknek is újabb és újabb feladatokat ad.
A balatoni nyári szezon veszélyei
Dominek Jácint alezredes elmondása szerint a turistaszezonban, amikor a víz a legkellemesebb, akár százezer ember is megfordulhat naponta a Balatonban. A többségük azonban nem „vízi ember”: hiányzik náluk a biztos úszástudás, a vízbiztonság vagy a saját képességek reális felmérése. Különösen veszélyeztetettek a gyerekek és a fiatal férfiak, akik hajlamosak versengésre, játékra egy olyan közegben, amely gyorsan megbosszulja a felelőtlenséget. Hozzátette, hogy az idősebb korosztály is sokszor kerülhet veszélybe, főleg egészségügyi problémák miatt, amikor a felhevült testtel vízbe merülnek. Alezredes szerint éppen ezért nyáron fokozott jelenlétet biztosítanak a tavon, elsődleges feladatuk a megelőzés és a segítségnyújtás.
Az idei év számokban is mutatja a munkájuk szükségességét: a Balatonfüredi Vízirendészeti Rendőrőrs területén eddig 18 alkalommal kellett bajba jutott személyek mentéséhez vonulniuk, összesen 52 embert kimenekítve. Az egész Balatonra kiterjesztve ez 102 mentési akciót és 230 ember biztonságba helyezését jelentette – és a szezonból ekkor még bő egy hónap hátra volt.
A parancsnok hangsúlyozta: a fürdőzés mellett a viharjelzések ismerete is kulcskérdés. Sokan nem értik, miért kell a partra húzódni, ha „még nem is fúj a szél”. Pedig a rendszer az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján egy órával előre figyelmeztet, így biztosítva a biztonságos partot érés idejét. Másodfokú viharjelzés esetén – amikor a szél meghaladja a 60 km/órát – a vízi rendőrök feladata a tó kiürítése.
Külön figyelmet fordítanak a kis méretű vízi járművek, például vízibiciklik használóira is. Alezredes kiemelte, hogy ezeket többnyire laikusok vezetik, ezért a rendőrök feladata a biztonságos használat ismertetése, az alkoholtilalom betartatása és a folyadékpótlás fontosságának hangsúlyozása. Előfordult például, hogy egy nagy sebességgel száguldó vitorlást kellett megállítaniuk, melynek utasai – beleértve a hajó vezetésére jogosult személyt is – mindannyian erősen ittas állapotban voltak, és csupán az automata pilóta tartotta mozgásban a hajót. Egy másik esetben a hajó kulcsa a tóba esett, a hajóvezető vízbe zuhant, majd amikor egy társa beugrott megmenteni, senkit nem talált a vízben – így végül vizes alsóneműben kellett hazastoppolnia.
Az élet védelme mellett a vagyonbiztonság is hangsúlyos feladat. Dominek Jácint rámutatott: a nyaralók gyakran elfelejtik az alapvető elővigyázatosságot, így könnyű célponttá válnak a tolvajok számára. Nyitva hagyott autók, őrizetlenül maradt táskák – mind gyakori jelenségek. A rendőrség ezért más egységekkel együttműködve dolgozik azon, hogy a balatoni nyaralás mindenkinek csak kellemes emlékeket hagyjon maga után – olvashatjuk a Zsaru Magazin által készített interjúban.
