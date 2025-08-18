Vízirendőrök a nyár és a nyaralók szolgálatában

Ha megérkezik a kánikula, beköszönt a balatoni nyári szezon is – a szokatlanul erős hőség elől sokan a tó partjára menekülnek. A magyar tengernél ilyenkor gyerektáborozók, strandolók és nyaralók csoportjai váltják egymást, ami nemcsak a vendéglátóknak, hanem a vízirendőröknek is újabb és újabb feladatokat ad.

A balatoni nyári szezon kihívásairól beszélt a Balatonfüredi Vízirendészeti Rendőrőrs parancsnoka

Fotó: Szabó Gabriella/Zsaru Magazin

A balatoni nyári szezon veszélyei

Dominek Jácint alezredes elmondása szerint a turistaszezonban, amikor a víz a legkellemesebb, akár százezer ember is megfordulhat naponta a Balatonban. A többségük azonban nem „vízi ember”: hiányzik náluk a biztos úszástudás, a vízbiztonság vagy a saját képességek reális felmérése. Különösen veszélyeztetettek a gyerekek és a fiatal férfiak, akik hajlamosak versengésre, játékra egy olyan közegben, amely gyorsan megbosszulja a felelőtlenséget. Hozzátette, hogy az idősebb korosztály is sokszor kerülhet veszélybe, főleg egészségügyi problémák miatt, amikor a felhevült testtel vízbe merülnek. Alezredes szerint éppen ezért nyáron fokozott jelenlétet biztosítanak a tavon, elsődleges feladatuk a megelőzés és a segítségnyújtás.

Fotó: Szabó Gabriella/Zsaru Magazin

Az idei év számokban is mutatja a munkájuk szükségességét: a Balatonfüredi Vízirendészeti Rendőrőrs területén eddig 18 alkalommal kellett bajba jutott személyek mentéséhez vonulniuk, összesen 52 embert kimenekítve. Az egész Balatonra kiterjesztve ez 102 mentési akciót és 230 ember biztonságba helyezését jelentette – és a szezonból ekkor még bő egy hónap hátra volt.

A parancsnok hangsúlyozta: a fürdőzés mellett a viharjelzések ismerete is kulcskérdés. Sokan nem értik, miért kell a partra húzódni, ha „még nem is fúj a szél”. Pedig a rendszer az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján egy órával előre figyelmeztet, így biztosítva a biztonságos partot érés idejét. Másodfokú viharjelzés esetén – amikor a szél meghaladja a 60 km/órát – a vízi rendőrök feladata a tó kiürítése.

Fotó: Szabó Gabriella/Zsaru Magazin

Külön figyelmet fordítanak a kis méretű vízi járművek, például vízibiciklik használóira is. Alezredes kiemelte, hogy ezeket többnyire laikusok vezetik, ezért a rendőrök feladata a biztonságos használat ismertetése, az alkoholtilalom betartatása és a folyadékpótlás fontosságának hangsúlyozása. Előfordult például, hogy egy nagy sebességgel száguldó vitorlást kellett megállítaniuk, melynek utasai – beleértve a hajó vezetésére jogosult személyt is – mindannyian erősen ittas állapotban voltak, és csupán az automata pilóta tartotta mozgásban a hajót. Egy másik esetben a hajó kulcsa a tóba esett, a hajóvezető vízbe zuhant, majd amikor egy társa beugrott megmenteni, senkit nem talált a vízben – így végül vizes alsóneműben kellett hazastoppolnia.