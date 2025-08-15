Borzalom
2 órája
Sokkoló képek a 8-as úton történt súlyos balesetről
Egy furgon és egy személyautó ütközött össze a 8-as főút 72-es kilométerszelvényénél, Városlőd térségében csütörtök reggel.
Brutális baleset a 8-as úton
Ezt ne hagyja ki!Közlekedési baleset
Tegnap, 6:52
Furgonnal karambolozott egy személyautó a 8-as úton – Frissítve: az útzár feloldva
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre