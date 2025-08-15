Sokkoló képek a 8-as úton történt súlyos balesetről

A baleset következtében a személyautó vezetője beszorult, az ajkai hivatásos tűzoltók feszítő-vágó berendezés segítségével szabadították ki a beszorult sofőrt. A két súlyos és egy könnyű sérültet a veszprémi kórházba szállították.

Brutális baleset történt

Forrás: Ajka HTP

A baleset helyszínéről brutális képek érkeztek: