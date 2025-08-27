1 órája
Busz és személyautó brutális ütközése, gyermekek repültek ki az útra!
Szerda délelőtt frontális ütközés történt a 24-es főúton. Többen megsérültek a borzalmas balesetben.
Szerda délelőtt, 2025. augusztus 27-én frontális ütközés történt a 24-es főúton, a 8-as kilométernél, Mátrafüred közelében, Heves megyében. Egy menetrend szerinti autóbusz és egy BMW típusú személyautó ütközött, amely álcázott tesztautó volt. A baleset következtében hét fő sérült meg, köztük egy gyermek és a buszsofőr – írja a heol.hu.
Baleset körülményei és a sérültek
A személyautó frontálisan ütközött a busz oldalával. Az ütközés következtében több utas kirepült a buszból. A helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek, a járműveket áramtalanították, a személyautót az árokból emelték ki.
A balesetben összesen hét fő sérült meg. A sérülések mértéke változó, de szerencsére egyikük sem életveszélyes. A MÁV közleménye szerint a buszsofőr mindent megtett az ütközés elkerülésére, de nem volt esélye a szemből érkező járművel szemben.
Teljes volt az útzár
A 24-es főút érintett szakasza teljes szélességében lezárásra került, jelentős forgalmi fennakadásokkal. A közlekedést a rendőrség irányította, a busz és a személyautó műszaki mentése folyamatos volt.
A balesetről részletesebb információ és videók a heol.hu oldalán találhatóak.
Nem tétlenkedtek a tűzoltók: égő komposztáló, autóbalesetSzigligeten tűzeset történt, sérült is van.