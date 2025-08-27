Busz és személyautó brutális ütközése, gyermekek repültek ki az útra!

Szerda délelőtt, 2025. augusztus 27-én frontális ütközés történt a 24-es főúton, a 8-as kilométernél, Mátrafüred közelében, Heves megyében. Egy menetrend szerinti autóbusz és egy BMW típusú személyautó ütközött, amely álcázott tesztautó volt. A baleset következtében hét fő sérült meg, köztük egy gyermek és a buszsofőr – írja a heol.hu.

A busz totálkáros lett a balesetben, a 24-es főút érintett szakaszát teljesen lezárták.

Fotó: Ládi László/heol.hu

Baleset körülményei és a sérültek

A személyautó frontálisan ütközött a busz oldalával. Az ütközés következtében több utas kirepült a buszból. A helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek, a járműveket áramtalanították, a személyautót az árokból emelték ki.

A balesetben összesen hét fő sérült meg. A sérülések mértéke változó, de szerencsére egyikük sem életveszélyes. A MÁV közleménye szerint a buszsofőr mindent megtett az ütközés elkerülésére, de nem volt esélye a szemből érkező járművel szemben.

Teljes volt az útzár

A 24-es főút érintett szakasza teljes szélességében lezárásra került, jelentős forgalmi fennakadásokkal. A közlekedést a rendőrség irányította, a busz és a személyautó műszaki mentése folyamatos volt.

A balesetről részletesebb információ és videók a heol.hu oldalán találhatóak.