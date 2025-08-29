1 órája
Egy sérült a Budapesti úti balesetben
Tegnap baleset történt Veszprémben a Budapesti út–Cholnoky Jenő utca kereszteződésében. A helyszínre rendőrök és a mentők is kivonultak.
Az egyik veszprémi Facebook-csoportban a hozzászólók a baleset lehetséges okai között a gyorshajtást és az ún. driftelést is emlegették, ezért szerkesztőségünk a rendőrséghez fordult további információiért.
A baleset okai
A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője szerkesztőségünknek azt nyilatkozta a tegnapi baleset a Budapest úton, a Burger King-nél amiatt történt, mert az úttestre kikanyarodó személyautó nem adott elsőbbséget a belváros felől érkező személygépkocsinak és az elsődleges adatok szerint ennek következtében összeütköztek. A balesetben egy személy megsérült, akit kórházba szállítottak.