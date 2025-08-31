augusztus 31., vasárnap

Közúti tragédia

1 órája

Frontális karambol Tapolcánál: szörnyethalt az egyik sofőr, egy kisfiú is megsérült (+ helyszíni fotók)

Egy kisteherautó és egy személygépkocsi összeütközött a Tapolcát és Zalahalápot összekötő 7317-es út 24-es és 25-ös kilométerszelvénye között szombaton. A súlyos balesetben az egyik sofőr meghalt, többen megsérültek.

A személyautóban nagyszülők utaztak az unokájukkal

Forrás: katasztrófavédelem

Ahogyan beszámoltunk róla, szombaton összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó a 7317-es úton, Tapolca és Zalahaláp között, a 24-es és 25-ös kilométerszelvények közötti szakaszon. A tűzoltók feszítővágóval két embert szabadítottak ki a személygépkocsiból, majd átadták őket a mentőszolgálatnak. A súlyos balesethez mentőhelikopter is érkezett.

Fotó: katasztrófavédelem

A balesetben egy 11 éves gyermek is megsérült

A katasztrófavédelem közölte: a balesethez a badacsonytomaji hivatásos, a tapolcai önkormányzati és a Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete tűzoltói vonultak ki. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság és a Sümegi Szó tájékoztatása szerint a személyautóba beszorult két személyt a badacsonytomaji hivatásos és a zalahalápi önkéntes tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével emelték ki a roncsból. A személygépkocsi sofőrje, egy keszthelyi férfi a helyszínen meghalt. A baleset többi sérültje, köztük egy 11 éves gyermek jól van.

Fotó: katasztrófavédelem

A Delta Hírek információi szerint a személyautóban nagyszülők utaztak az unokájukkal. Bartók Judit rendőrségi szóvivő megerősítette, hogy a személygépkocsi sofőrje, egy 70 év körüli keszthelyi férfi a helyszínen életét vesztette. A balesetben egy 70 év körüli nő és egy 11 év körüli kisfiú, valamint a kisteherautó sofőrje is megsérült. A mentők tájékoztatása szerint egy nőt súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel, míg egy gyermeket és egy férfit könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.

Fotó: katasztrófavédelem
Fotó: katasztrófavédelem

 

