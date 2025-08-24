Halálos baleset az M3-ason: kamion és autó karambolozott (+ fotók)

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, ma több baleset is nehezíti a közlekedést az M1, M3 és M7-es autópályákon. Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kerekharasztnál egy kamion és egy személyautó ütközött.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Halálos kimenetelű baleset történt az M3-ason

Az M3-as autópályán Kerekharaszt térségében történt halálos baleset miatt az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták. Az Útinform tájékoztatása szerint a forgalmat a 39-es jelű Bag/Aszód/Tura csomópontnál terelik le. A baleset helyszínén a nézelődő autósok miatt Budapest irányába 6-7 kilométeres torlódás alakult ki. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője azt közölte, hogy a balesetben egy ember meghalt – írja a heol.hu.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Információink szerint a baleset áldozata csopaki lakos volt, aki Várpalotán dolgozott, és autójával éppen Debrecenbe tartott.