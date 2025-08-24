augusztus 24., vasárnap

Tragédia

54 perce

Halálos baleset az M3-ason: kamion és autó karambolozott (+ fotók)

Címkék#baleset#m3#karambol#halálos áldozat

Vasárnap délelőtt súlyos baleset történt az M3-as autópályán, amelyben egy ember életét vesztette.

Veol.hu

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, ma több baleset is nehezíti a közlekedést az M1, M3 és M7-es autópályákon. Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kerekharasztnál egy kamion és egy személyautó ütközött. 

Halálos baleset történt az M3-on.
Halálos baleset az M3-on.
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán 

Halálos kimenetelű baleset történt az M3-ason

Az M3-as autópályán Kerekharaszt térségében történt halálos baleset miatt az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták. Az Útinform tájékoztatása szerint a forgalmat a 39-es jelű Bag/Aszód/Tura csomópontnál terelik le. A baleset helyszínén a nézelődő autósok miatt Budapest irányába 6-7 kilométeres torlódás alakult ki. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője azt közölte, hogy a balesetben egy ember meghalt – írja a heol.hu

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Információink szerint a baleset áldozata csopaki lakos volt, aki Várpalotán dolgozott, és autójával éppen Debrecenbe tartott.

 

