augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokkoló baleset

1 órája

Áthajtott egy 16 tonnás kombájn egy idős nőn

Címkék#baleset#monstrum#zebra#kombájn

Egy kerékpáros nő éppen a zebrán tolta át a biciklijét, amikor egy csaknem 16 tonnás kombájn elütötte. A munkagép átgázolt az asszony lábain, aki a mentés idején végig eszméleténél volt.

Veol.hu

A borzalmas baleset augusztus 1-jén történt Hajdúszoboszlón - írja a borsonline.hu.

Tragikus baleset történt, kombájn ütött el egy biciklis nőt
Borzalmas baleset történt, kombájn ütött el egy biciklis nőt
Forrás: borsonline.hu

Borzalmas baleset: kombájn gázolta el a nőt

Úgy tudni, a Dózsa György és a Nádudvari út kereszteződésében először rémült kiáltások és segélykiáltások hívták fel a figyelmet a történtekre a késő délutáni órákban. Többen azonnal a helyszínre siettek, ahol megrázó látvány fogadta őket: a gyalogátkelőnél egy hatalmas kombájn állt, alatta pedig egy nő feküdt a földön, a közel 16 tonnás munkagép alatt. A baleset akkor következett be, amikor a körülbelül hatvanéves asszony éppen a zebrához ért a kerékpárjával.

A nő szabályosan haladt: leszállt a bicikliről, hogy áttolhassa kerékpárját a gyalogátkelőn - ekkor került valahogy az útra kanyarodó, közel húsztonnás monstrum alá. 

A Bors úgy tudja, hogy a nő szinte térdig a kombájn alá szorult, a hatalmas munkagép ugyanis mindkét lábán áthajtott. Szemtanúk elmondása szerint az asszony elképesztő módon nem veszítette el az eszméletét: bár elviselhetetlen fájdalmai voltak, végig magánál volt a mentés során. Miután kiszabadították a gép alól, azonnal mentőbe tették, az egyik lába eltört, a másik súlyosan roncsolódott.

A 16 tonnás munkagép
Forrás: borsonline.hu

Elmondásuk alapján a kombájn sofőrje megállt a kereszteződésnél, hogy jobbra kanyarodjon, ám valószínűleg nem vette észre a biciklis nőt, aki feltehetően a jármű holtterében tartózkodott. Ekkor indult el a monstrummal, miközben az asszony épp a zebrára tolta a kerékpárját – szerencsétlen egybeesés lehetett, hogy szinte nekiütközött a már mozgásban lévő munkagépnek, ami így maga alá sodorhatta.

További részletek szemtanúk beszámolójával a borsonline.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu