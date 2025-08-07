Áthajtott egy 16 tonnás kombájn egy idős nőn

A borzalmas baleset augusztus 1-jén történt Hajdúszoboszlón - írja a borsonline.hu.

Borzalmas baleset történt, kombájn ütött el egy biciklis nőt

Forrás: borsonline.hu

Úgy tudni, a Dózsa György és a Nádudvari út kereszteződésében először rémült kiáltások és segélykiáltások hívták fel a figyelmet a történtekre a késő délutáni órákban. Többen azonnal a helyszínre siettek, ahol megrázó látvány fogadta őket: a gyalogátkelőnél egy hatalmas kombájn állt, alatta pedig egy nő feküdt a földön, a közel 16 tonnás munkagép alatt. A baleset akkor következett be, amikor a körülbelül hatvanéves asszony éppen a zebrához ért a kerékpárjával.

A nő szabályosan haladt: leszállt a bicikliről, hogy áttolhassa kerékpárját a gyalogátkelőn - ekkor került valahogy az útra kanyarodó, közel húsztonnás monstrum alá.

A Bors úgy tudja, hogy a nő szinte térdig a kombájn alá szorult, a hatalmas munkagép ugyanis mindkét lábán áthajtott. Szemtanúk elmondása szerint az asszony elképesztő módon nem veszítette el az eszméletét: bár elviselhetetlen fájdalmai voltak, végig magánál volt a mentés során. Miután kiszabadították a gép alól, azonnal mentőbe tették, az egyik lába eltört, a másik súlyosan roncsolódott.

Elmondásuk alapján a kombájn sofőrje megállt a kereszteződésnél, hogy jobbra kanyarodjon, ám valószínűleg nem vette észre a biciklis nőt, aki feltehetően a jármű holtterében tartózkodott. Ekkor indult el a monstrummal, miközben az asszony épp a zebrára tolta a kerékpárját – szerencsétlen egybeesés lehetett, hogy szinte nekiütközött a már mozgásban lévő munkagépnek, ami így maga alá sodorhatta.

