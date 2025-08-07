Baleset
Kerékpáros baleset történt a Tesco körforgalomnál, mentő vitte kórházba a sérültet
Egy biciklis és egy személyautó volt az elszenvedője annak a balesetnek, amely ma délután történt Ajkán a Tesco körforgalomnál.
Közlekedési balesethez riasztották a mentőket Ajkán a Tesco körforgalomhoz - számoltak be az esetről az Ajkamentők a közösségi oldalukon.
Kórházba szállították a baleset sérültjét
A balesetben egy kerékpáros is érintett volt, aki szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők a helyszíni ellátást követően az ajkai kórházba szállították további kivizsgálásokra.
A baleset pontos körülményeit egyelőre nem közölték.
