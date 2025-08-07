Kerékpáros baleset történt a Tesco körforgalomnál, mentő vitte kórházba a sérültet

Közlekedési balesethez riasztották a mentőket Ajkán a Tesco körforgalomhoz - számoltak be az esetről az Ajkamentők a közösségi oldalukon.

Baleset történt az ajkai körforgalomban

Forrás: Facebook/Ajkamentők

Kórházba szállították a baleset sérültjét

A balesetben egy kerékpáros is érintett volt, aki szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők a helyszíni ellátást követően az ajkai kórházba szállították további kivizsgálásokra.

A baleset pontos körülményeit egyelőre nem közölték.