Kerékpáros baleset történt a Tesco körforgalomnál, mentő vitte kórházba a sérültet

Címkék#Tesco#Ajkamentő#kerékpáros

Egy biciklis és egy személyautó volt az elszenvedője annak a balesetnek, amely ma délután történt Ajkán a Tesco körforgalomnál.

Közlekedési balesethez riasztották a mentőket Ajkán a Tesco körforgalomhoz - számoltak be az esetről az Ajkamentők a közösségi oldalukon. 

Baleset az ajkai körforgalomban
Forrás: Facebook/Ajkamentők

Kórházba szállították a baleset sérültjét

A balesetben egy kerékpáros is érintett volt, aki szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők a helyszíni ellátást követően az ajkai kórházba szállították további kivizsgálásokra.

A baleset pontos körülményeit egyelőre nem közölték. 

 

