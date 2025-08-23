M7
1 órája
Baleset miatt leállt a forgalom a Balaton-parton
Szombat délelőtt két autó ütközött a Balaton mellett, az M7-es Budapest felé vezető oldalán, Siófoknál. Az egyik jármű, amiben négyen utaztak, az ütközés után árokba csapódott. A baleset helyszínére tűzoltók és mentőhelikopter is érkezett.
A forgalmat a mentés idejére teljesen megállították, a főváros felé autózók a 105-ös kilométernél letérve a 7-es főúton kerülhettek tovább – írja a vaol.hu.
Pápán is baleset történt
Szombaton dél körül a Kmetty György és a Szladik János utca kereszteződésében hajtott egymásba két autó. A részletekről alábbi cikkünkben olvashat.
