Baleset miatt leállt a forgalom a Balaton-parton

Szombat délelőtt két autó ütközött a Balaton mellett, az M7-es Budapest felé vezető oldalán, Siófoknál. Az egyik jármű, amiben négyen utaztak, az ütközés után árokba csapódott. A baleset helyszínére tűzoltók és mentőhelikopter is érkezett.

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére

Illusztráció: MW

A forgalmat a mentés idejére teljesen megállították, a főváros felé autózók a 105-ös kilométernél letérve a 7-es főúton kerülhettek tovább – írja a vaol.hu.

Pápán is baleset történt

