augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frontális karambol

3 órája

Két fiatal meghalt, tízen megsérültek egy autó és egy kisbusz horrorbalesetében (+ fotók, videó)

Címkék#brutális tömegkarambol#karambol#halálos baleset

Egy munkásbrigádot szállító kisbuszba csapódott egy személyautó a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között csütörtök délután. A súlyos közúti balesetben ketten meghaltak és kilencen megsérültek.

Veol.hu

Halálos közúti baleset történt a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében csütörtök délután, a helyszínre két mentőhelikoptert is riasztottak. A szon.hu információi szerint egy nagyecsedi munkásbrigádot szállító Ford kisbuszba csapódott egy Volkswagen személyautó, amely feltehetően nagy sebességgel haladva a kanyarban megcsúszott a nedves útburkolaton. A kisbuszban kilencen utaztak, három embert életveszélyes, kettőt súlyos, a többit könnyű sérüléssel szállították kórházba a mentők. A személyautóban hárman ültek, a sofőr túlélte a frontális karambolt, de a két utasa meghalt.

A Volkswagen totálkárosra tört a balesetben
A Volkswagen totálkárosra tört a balesetben
Fotó: szon.hu/Sipeki Péter

Két fiatal a halálos baleset áldozata

A helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztottak. A szon.hu úgy tudja, egy 19 éves fiú és egy 21 éves lány vesztették életüket a balesetben, mindketten a személyautóban utaztak.

További információk, képek és videók a szon.hu-n.

Nemrég Veszprém vármegyében is történt halálos baleset

Korábban beszámoltunk róla: július közepén egy 29 éves férfi meghalt Sümeg és Bazsi között, a 7327-es út 25-ös kilométerénél, miután egymásba hajtott egy Ford és egy Renault furgon. A Fordot vezető keszthelyi férfi meghalt. A Renault-ban ketten utaztak, ők könnyebb sérülésekkel megúszták a karambolt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu